Песков: Россия не стремится посеять раздор между США и ЕС в вопросе Украины

Россия не намерена добиваться разногласий между США и Европой по украинскому вопросу, поскольку заинтересована в реальных шагах к прекращению конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя различия в подходах западных стран к урегулированию.

Поводом для вопроса стали недавние заявления президента Дональда Трампа о необходимости смены украинского руководства. При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и представители Великобритании подтвердили поддержку Владимира Зеленского и продолжение военной помощи Киеву. Журналисты поинтересовались, рассчитывает ли Москва на возникновение противоречий между Вашингтоном и европейскими столицами.

«Мы не ищем раскола. Мы ищем действенных мер и ответственных решений, которые позволят выйти на мирное урегулирование», — подчеркнул представитель Кремля.

При этом Песков дал более высокую оценку действиям американской стороны в переговорном процессе. Он отметил, что Москве больше импонируют усилия представителей США, и выразил признательность за их работу.

Ранее Life.ru сообщал, что глава РФ Владимир Путин с пониманием воспринял ряд новых предложений Дональда Трампа по украинскому урегулированию. Инициативы американской стороны обсуждались во время телефонного разговора двух лидеров 9 октября. Основную часть полуторачасовой беседы посвятили поиску путей прекращения конфликта, а по её итогам стороны договорились продолжать контакты.