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Регион
Опубликовано 13 октября, 12:56

Песков: Россия продолжит продавать энергоресурсы на мировых рынках

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Отечественные углеводороды останутся доступными для глобальных покупателей вопреки внешнему давлению. Москва намерена и впредь реализовывать сырьё за рубеж в запланированных объёмах.

Позицию государства озвучил официальный представитель администрации президента Дмитрий Песков. Спикер прокомментировал вероятность срыва готовящихся договоренностей.

«Россия в этом плане — страна, которая представляет свой конкурентоспособный товар на мировые рынки. Мы будем это делать дальше», — сказал Песков, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле риски того, что Европа может помешать осуществлению топливной сделки между Москвой и Вашингтоном.

Поводом для дискуссии стали опасения относительно вмешательства Брюсселя в текущий диалог с американской стороной. Европейские чиновники ранее выражали недовольство намечающимся сотрудничеством двух сверхдержав.

Однако кремлёвское руководство отвергает любые подобные угрозы. Власти намерены последовательно отстаивать экономические интересы страны на внешнеполитической арене.

«Взаимовыгодная сделка»: Песков объяснил, связаны ли поставки дизеля в США с позицией РФ по Украине
«Взаимовыгодная сделка»: Песков объяснил, связаны ли поставки дизеля в США с позицией РФ по Украине

Ранее Дональд Трамп сообщил о договорённости с Владимиром Путиным по поставкам российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. По словам президента США, речь шла как минимум о 300 тыс. тонн немедленно, ещё 500 тыс. тонн в ноябре и 1 млн тонн позднее. Трамп заявлял, что такие поставки должны помочь снизить цены на дизель в США. Москва и Вашингтон уже обсуждают поставки дизеля, сообщил вице-премьер Александр Новак.

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Оксана Попова
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