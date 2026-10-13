Отечественные углеводороды останутся доступными для глобальных покупателей вопреки внешнему давлению. Москва намерена и впредь реализовывать сырьё за рубеж в запланированных объёмах.

Позицию государства озвучил официальный представитель администрации президента Дмитрий Песков. Спикер прокомментировал вероятность срыва готовящихся договоренностей.

«Россия в этом плане — страна, которая представляет свой конкурентоспособный товар на мировые рынки. Мы будем это делать дальше», — сказал Песков, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле риски того, что Европа может помешать осуществлению топливной сделки между Москвой и Вашингтоном.

Поводом для дискуссии стали опасения относительно вмешательства Брюсселя в текущий диалог с американской стороной. Европейские чиновники ранее выражали недовольство намечающимся сотрудничеством двух сверхдержав.

Однако кремлёвское руководство отвергает любые подобные угрозы. Власти намерены последовательно отстаивать экономические интересы страны на внешнеполитической арене.

Ранее Дональд Трамп сообщил о договорённости с Владимиром Путиным по поставкам российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. По словам президента США, речь шла как минимум о 300 тыс. тонн немедленно, ещё 500 тыс. тонн в ноябре и 1 млн тонн позднее. Трамп заявлял, что такие поставки должны помочь снизить цены на дизель в США. Москва и Вашингтон уже обсуждают поставки дизеля, сообщил вице-премьер Александр Новак.