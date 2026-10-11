Песков: Русская печь с фото Путина и Шрёдера находится в резеденции президента
Герхард Шрёдер и Владимир Путин. Обложка © «Макс» / Кремль. Новости
Русская печь, у которой сфотографировались президент Владимир Путин и бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, находится в резиденции российского лидера. Об этом журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Русская печь — это резиденция президента Российской Федерации», — сказал представитель Кремля.
Напомним, 7 октября, в день рождения Владимира Путина, Кремль опубликовал его совместное фото с Герхардом Шрёдером. Политиков окружал традиционный русский интерьер резиденции президента, в том числе русская печь и расписные деревяные лошадки.
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