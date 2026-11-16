Россия располагает возможностями для более жёстких действий на Украине — с такой оценкой Дональда Трампа согласились в Кремле. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова главы США в разговоре с журналистом кремлёвского пула Александром Юнашевым. За конкретными примерами он предложил обратиться к военным.

«Можно согласиться с президентом Трампом. Можно куда жёстче. Например? Это у военных спросите», — заявил Песков.

Дмитрий Песков о жёстких действиях России. © Telegram / Юнашев LIVE

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп назвал нынешние действия России на Украине более сдержанными, чем позволяют её возможности. По мнению американского президента, российское руководство сознательно использует не все доступные средства.