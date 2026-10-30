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Опубликовано 30 октября, 20:16

Песков сообщил, что разговор Путина и Трампа пока не запланирован

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом пока не запланирован. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Пока нет», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

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Ранее Life.ru сообщал, что Дмитрий Песков допустил проведение встречи лидеров России, США и Украины после тщательной подготовки договорённостей. Представитель Кремля подчеркнул, что переговорам на высшем уровне должна предшествовать длительная дипломатическая работа, а конкретных сроков возможного саммита пока нет.

Больше новостей о международных переговорах и российско-американских отношениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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