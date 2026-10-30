Песков сообщил, что разговор Путина и Трампа пока не запланирован
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Телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом пока не запланирован. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Пока нет», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.
Ранее Life.ru сообщал, что Дмитрий Песков допустил проведение встречи лидеров России, США и Украины после тщательной подготовки договорённостей. Представитель Кремля подчеркнул, что переговорам на высшем уровне должна предшествовать длительная дипломатическая работа, а конкретных сроков возможного саммита пока нет.
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