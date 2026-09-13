Песков сообщил о планах провести встречу по Украине в обозримой перспективе

Российская сторона рассчитывает на организацию трехсторонних консультаций, посвященных урегулированию украинского кризиса, уже в обозримом будущем. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул совпадение взглядов Москвы и американского деятеля Джареда Кушнера относительно необходимости проведения подобного дипломатического мероприятия.

По словам пресс-секретаря президента, в настоящий момент стороны не имеют на руках принципиально новых готовых инициатив.

«Что касается трёхсторонней встречи — об этом речь шла. Мы надеемся, что в обозримой перспективе она состоится. В этом плане мы сходны с господином [Джаредом] Кушнером», — отметил Песков в беседе с газетой «Известия».

Окончательные сроки и состав участников встречи будут зависеть от согласования позиций всех вовлечённых в процесс сторон.

Ранее Кушнер заявил, что Россия и Украина заинтересованы в поиске решения. По его словам, сторонам сначала нужно договориться об основных условиях, а затем выбрать подходящий момент для заключения соглашения.