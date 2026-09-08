Россия удерживает статус безусловного флагмана в сфере мирного атома, возводя наибольшее число новых реакторов на планете. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

С соответствующим заявлением чиновник выступил на встрече с репортёрами из Индии накануне саммита объединения БРИКС в Нью-Дели.

«Россия — один из мировых лидеров в области атомной энергетики. Мы активно участвуем в строительстве ядерных энергоблоков по всему миру — в настоящее время мы возводим их больше, чем любая другая страна», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Отечественные профильные специалисты развернули масштабные площадки сразу на нескольких континентах, реализуя ключевые международные проекты. Государство уверенно сохраняет колоссальный портфель зарубежных заказов на долгие годы вперёд.

Дальнейшее партнёрство в сфере высоких технологий планируется укреплять в рамках многостороннего сотрудничества на площадке БРИКС.

Ранее сообщалось, что Россия к 2040 году способна обеспечить более трети мировых поставок урана — около 36%. Сейчас на долю России приходится примерно четверть мирового рынка. Однако при сохранении заявленных планов по добыче и использовании месторождений на полную мощность показатель может вырасти до 36% в течение следующих 14 лет.