Кремль констатирует успешное проведение гуманитарной операции в Алешках Херсонской области. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами особо отметил высокий уровень взаимодействия всех участников миссии.

«Мы высоко ценим тот уровень координации, который был достигнут между участниками со всех сторон в ходе подготовки этой операции. Большой труд был проделан нашим омбудсменом Яной Лантратовой. Мы ценим уровень координации с её визави с украинской стороны. И, конечно, признательны американской стороне за помощь, особенно Мелании Трамп», — подчеркнул он.

Заявление прозвучало в ответ на вопрос о возможности проведения регулярных локальных гуманитарных пауз и аналогичных мероприятий в других населённых пунктах.

Ранее Life.ru рассказывал, как проходила гуманитарная миссия в Алешках и какую помощь получили местные жители. В город доставили несколько десятков тонн продовольствия, медикаментов и средств гигиены. Для желающих уехать подготовили автобусы, а направление эвакуации люди могли выбрать самостоятельно — в Россию или на Украину. Домашних животных разрешили забрать с собой, выделив для них специальные клетки. По словам Лантратовой, российский и украинский аппараты уполномоченных по правам человека совместно решали вопросы вывоза мирного населения.