Песков: Совещание Путина с правительством перенесли из-за саммита БРИКС

Совещание президента России Владимира Путина с правительством, запланированное на 10 сентября, перенесли примерно на неделю. Причиной стала подготовка главы государства к саммиту БРИКС в Индии, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, перенос является обычным и связан исключительно с рабочим графиком президента. Новую дату встречи определят позднее.

Песков добавил, что сегодня Путин встретился с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Кроме того, глава государства продолжил подготовку к саммиту БРИКС, который пройдёт в Нью-Дели 12–13 сентября. Вечером 10 сентября президент вылетит в Индию.

Подготовка к визиту Владимира Путина в Индию уже перешла в практическую фазу. Утром 10 сентября в аэропорт Нойда прибыли три российских военных самолёта, включая Ил-76. На борту находились представители передовой группы и военные чиновники. Ранее российские военные самолёты прибыли в Индию перед саммитом БРИКС.