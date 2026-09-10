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Опубликовано 10 сентября, 11:29

Песков: Совещание Путина с правительством перенесли из-за саммита БРИКС

Обложка © ТАСС / RAJAT GUPTA

Обложка © ТАСС / RAJAT GUPTA

Совещание президента России Владимира Путина с правительством, запланированное на 10 сентября, перенесли примерно на неделю. Причиной стала подготовка главы государства к саммиту БРИКС в Индии, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, перенос является обычным и связан исключительно с рабочим графиком президента. Новую дату встречи определят позднее.

Песков добавил, что сегодня Путин встретился с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Кроме того, глава государства продолжил подготовку к саммиту БРИКС, который пройдёт в Нью-Дели 12–13 сентября. Вечером 10 сентября президент вылетит в Индию.

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Подготовка к визиту Владимира Путина в Индию уже перешла в практическую фазу. Утром 10 сентября в аэропорт Нойда прибыли три российских военных самолёта, включая Ил-76. На борту находились представители передовой группы и военные чиновники. Ранее российские военные самолёты прибыли в Индию перед саммитом БРИКС.

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Александр Юнашев
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