Песков: Стабильность экономики обеспечена, несмотря на дефицит бюджета

Макроэкономическая стабильность в России обеспечена и при нынешнем дефиците бюджета. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, сам показатель дефицита является подвижной величиной. Его нынешний уровень, подчеркнул представитель Кремля, не должен вызывать «сильную обеспокоенность».

Песков заверил, что руководство страны продолжает обеспечивать устойчивость экономики при текущих бюджетных показателях. Макроэкономическую стабильность он назвал полностью обеспеченной.

Ранее Владимир Путин назвал дефицит российского бюджета некритичным. Глава государства отметил, что бюджетный баланс может меняться, а низкий уровень госдолга позволяет России решать экономические задачи.