Решетников назвал замедление экономики России естественным этапом

Нынешнее замедление российской экономики является естественным этапом экономического цикла после периода бурного роста. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в интервью ИС «Вести».

По словам главы Минэкономразвития, быстрый рост на предыдущем этапе имел и побочный эффект — ускорение инфляции. Последующие меры по её снижению привели к ужесточению условий кредитования и снижению темпов экономической активности.

«Текущее охлаждение экономики является, в общем, естественным этапом экономического цикла, потому что экономика вообще циклична. Предыдущий этап — был такой бурный рост, который привёл в качестве побочного результата к росту инфляции», — сказал Решетников.

Министр пояснил, что на фоне борьбы с ростом цен кредит «естественным образом поджался», процентные ставки выросли, а деловая активность снизилась. По его оценке, такая реакция соответствует нормальной логике экономического цикла.

При этом Решетников подчеркнул, что период замедления не должен затягиваться. Одновременно, по его словам, необходимо продолжать структурную перестройку экономики.

Ранее Life.ru рассказывал, что Решетников отмечал охлаждение российского рынка труда. При этом министр называл дефицит кадров одним из главных ограничений для дальнейшего экономического роста.