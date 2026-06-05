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5 июня, 15:41

Путин назвал охлаждение экономики России сознательной мерой

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия сознательно идёт на охлаждение экономики, чтобы сделать её сильнее. Об этом на сессии ПМЭФ заявил российский лидер Владимир Путин.

«Мы сознательно идём на охлаждение экономики», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что никаких опасений ни сейчас, ни в обозримом будущем нет, и уже наблюдаются положительные эффекты от проводимой политики.

Бизнесу нужна ясность: Путин объяснил, без чего не будет сильной экономики
Бизнесу нужна ясность: Путин объяснил, без чего не будет сильной экономики

Путин во время выступления также заявил, что суверенитет страны сегодня определяют прежде всего люди — их знания, квалификация и умение работать с передовыми технологиями. По словам президента, именно человеческий потенциал становится ключевым ресурсом развития.

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Наталья Демьянова
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