Путин назвал охлаждение экономики России сознательной мерой

Россия сознательно идёт на охлаждение экономики, чтобы сделать её сильнее. Об этом на сессии ПМЭФ заявил российский лидер Владимир Путин.

«Мы сознательно идём на охлаждение экономики», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что никаких опасений ни сейчас, ни в обозримом будущем нет, и уже наблюдаются положительные эффекты от проводимой политики.

Путин во время выступления также заявил, что суверенитет страны сегодня определяют прежде всего люди — их знания, квалификация и умение работать с передовыми технологиями. По словам президента, именно человеческий потенциал становится ключевым ресурсом развития.