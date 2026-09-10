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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 10 сентября, 11:27

Песков связал атаки ВСУ на побережье РФ с бессилием Киева на фронте

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Киев переходит к террористической деятельности, поскольку не способен изменить складывающуюся динамику в зоне СВО. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаки ВСУ на черноморское побережье РФ.

Представителя Кремля спросили, обсуждал ли российский лидер Владимир Путин с военными меры по защите от подобных ударов. Песков прямо не уточнил содержание возможных обсуждений, но сообщил, что необходимые меры принимаются.

«Будучи неспособными переломить понятную динамику на фронте, украинцы переходят к такой террористической деятельности», — сказал Песков.

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Ранее Дмитрий Песков заявил, что удары российских сил по судам, перевозящим военные грузы для ВСУ, не должны повлиять на отношения Москвы и Анкары. Комментируя перспективы возобновления «черноморской инициативы», представитель Кремля отметил, что Украина первой создала угрозу судоходству, после чего суда, используемые для перевозки оружия, топлива и амуниции для ВСУ, стали целями российских сил.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Александр Юнашев
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