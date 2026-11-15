Урегулирование конфликта на Украине невозможно рассматривать отдельно от формирования новой архитектуры безопасности в Европе. Эти два процесса неразрывно связаны и должны обсуждаться в комплексе. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Очевидно, что так или иначе урегулирование на Украине будет связано с новой архитектурой безопасности на европейском континенте. Это две составные вещи, и ни одна без другой существовать не сможет», — подчеркнул представитель Кремля.

Вопрос будущего устройства европейской безопасности стал одной из центральных тем возобновившихся переговоров России, США и Украины. В ходе консультаций в Абу-Даби 10–11 ноября стороны обсуждали не только украинский конфликт, но и принципы обеспечения стабильности на континенте после его завершения.

Москва настаивает на необходимости учитывать интересы безопасности всех государств региона. При этом российская сторона допускает подключение европейских представителей к обсуждению будущих договорённостей.

Однако подходы Москвы и европейских столиц пока различаются. В частности, глава дипломатии ЕС Кая Каллас ранее заявила, что в Европе уже существует система безопасности, основанная на НАТО и Евросоюзе. По её мнению, приоритетом должно стать обеспечение безопасности Украины в рамках действующих механизмов.