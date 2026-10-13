Песков: Тема европейского цинизма активно муссируется в мировых СМИ

Европейские страны могут попытаться помешать реализации топливной сделки между Россией и США. Такой риск существует, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Представителя Кремля спросили, способны ли действия европейских государств создать препятствия для договорённостей Москвы и Вашингтона о поставках российского топлива.

«То, что это может помешать, это безусловно», — ответил Песков.

При этом он обратил внимание на обсуждение позиции европейских стран в мировых средствах массовой информации. По словам пресс-секретаря, тема европейского цинизма получила широкое распространение в международной повестке.

«Вы знаете, тема европейского цинизма, как это господином [главой американского Минфина Скоттом] Бессентом было сказано, широко муссируется в мировых СМИ», — отметил представитель Кремля.

Какие именно действия европейских государств могут осложнить выполнение соглашения, Песков в приведённом фрагменте ответа не уточнил. Его заявление прозвучало на фоне договорённостей Москвы и Вашингтона о дополнительных поставках российского дизельного топлива.

Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп поблагодарил Владимира Путина за крупную сделку по поставкам дизеля. Американский президент признал, что США нуждаются в российском топливе, и выразил надежду на снижение мировых цен благодаря достигнутым договорённостям. 9 октября американский Минфин выдал временную лицензию, разрешающую поставки дизеля российского происхождения на мировой рынок.