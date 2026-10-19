Песков: Урегулирование на Украине невозможно без участия Киева

Окончательное урегулирование украинского конфликта невозможно без участия представителей Киева, готовых взять на себя ответственность за достигнутые договорённости. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами 19 октября.

«Конечно же, безусловно, окончательное урегулирование [конфликта на Украине] без участия кого-то из Киева, кто готов взять на себя ответственность, невозможно», — подчеркнул представитель Кремля.

Представитель Кремля также прокомментировал дипломатические усилия Вашингтона. По его словам, Соединённые Штаты продолжают искать пути прекращения конфликта, и российская сторона ценит эту работу.

Заявления прозвучали на фоне обсуждения возможной встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Китае. Песков подтвердил, что такая гипотетическая встреча упоминалась, однако конкретных предложений или договорённостей относительно её проведения пока нет. Повестка возможных переговоров также не обсуждалась.

Ранее Life.ru сообщал, что Кремль выступает за комплексное урегулирование украинского конфликта, рассчитанное на десятилетия. Комментируя международные мирные инициативы 8 октября, Песков подчеркнул, что Москва не считает отдельные договорённости достаточными для устойчивого завершения противостояния. По его словам, необходимо решение, способное обеспечить долгосрочную стабильность.