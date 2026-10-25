Песков: Встреча Путина и Трампа в Китае остаётся «на рабочем столе»

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести двусторонние переговоры на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае. Возможность такой встречи сейчас рассматривается, сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сейчас все смотрят, что произойдёт в Шэньчжэне, если там будет возможность провести двустороннюю встречу Путина и Трампа, трёхстороннюю встречу Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. И то, и другое, что называется, на рабочем столе», — заявил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что окончательных договорённостей пока нет ни по двусторонним переговорам российского и американского президентов, ни по возможному саммиту трёх лидеров.

«Но мы всё-таки надеемся, что будет такая возможность», — добавил он.

Саммит АТЭС состоится 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне. Мероприятие рассматривается как потенциальная площадка для контактов руководителей России, США и Китая.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что китайская сторона занимается подготовкой возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина. При этом конкретный формат и повестка переговоров ещё не согласованы.

Предыдущая личная встреча российского и американского лидеров состоялась в августе 2025 года в Анкоридже на Аляске. Тогда Путин пригласил Трампа посетить Москву. Однако, как уточнил Песков, в настоящее время подготовка такого визита не ведётся — основное внимание сосредоточено на предстоящем саммите в Китае.

Ранее Life.ru сообщал, что Москва, Вашингтон и Пекин допускают возможность переговоров лидеров трёх стран. По словам Пескова, принципиальная готовность к такой встрече существует, однако конкретную повестку ещё предстоит согласовать.