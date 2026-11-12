Переговоры президента России Владимира Путина с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером должны начаться в ближайшее время. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Встреча пройдёт в Кремле 12 ноября. Переговоры были запланированы на первую половину дня. Однако точное время начала могло измениться в зависимости от рабочего графика президента.

Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву утром после двухдневных переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. В аэропорту Внуково американскую делегацию встретил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, после чего гости направились в центр столицы.

Перед основной встречей помощник президента РФ Юрий Ушаков провёл предварительные консультации с представителями Вашингтона. При этом он подчеркнул, что конкретных договорённостей пока не выработано, поскольку ключевые вопросы предстоит обсудить непосредственно с Путиным.

Главной темой переговоров станет урегулирование украинского конфликта. Стороны намерены затронуть вопросы безопасности, территориальные разногласия и предложения, подготовленные по итогам консультаций в Абу-Даби. После визита в Москву американские представители планируют встретиться с Владимиром Зеленским в Дублине.