Ушаков подтвердил предварительные переговоры с Уиткоффом и Кушнером
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Никаких договорённостей по итогам предварительных консультаций с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером пока не выработано. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков после встречи с представителями Вашингтона в московском отеле Four Seasons.
Политик подтвердил, что успел пообщаться с американской делегацией перед основными переговорами в Кремле. На вопрос журналиста Первого канала, состоялись ли предварительные консультации, Ушаков коротко ответил: «Конечно, предварительные».
При этом говорить о каких-либо согласованных решениях пока рано. По словам помощника российского лидера, главные вопросы будут обсуждаться непосредственно с Владимиром Путиным.
«Сейчас ничего не выработано. Сейчас будет основная встреча с президентом России», — пояснил Ушаков.
Визит американских представителей в Москву проходит сразу после двухдневных переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Стороны обсудили вопросы безопасности и территориальные разногласия, а также договорились о подготовке масштабного обмена пленными.
К этому моменту Life.ru сообщил о прибытии главы РФПИ Кирилла Дмитриева в отель Four Seasons, где остановились Уиткофф и Кушнер. Издание опубликовало видео с места событий. Утром Дмитриев лично встретил американскую делегацию в аэропорту Внуково-2.