Никаких договорённостей по итогам предварительных консультаций с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером пока не выработано. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков после встречи с представителями Вашингтона в московском отеле Four Seasons.

Политик подтвердил, что успел пообщаться с американской делегацией перед основными переговорами в Кремле. На вопрос журналиста Первого канала, состоялись ли предварительные консультации, Ушаков коротко ответил: «Конечно, предварительные».

При этом говорить о каких-либо согласованных решениях пока рано. По словам помощника российского лидера, главные вопросы будут обсуждаться непосредственно с Владимиром Путиным.

«Сейчас ничего не выработано. Сейчас будет основная встреча с президентом России», — пояснил Ушаков.

Визит американских представителей в Москву проходит сразу после двухдневных переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Стороны обсудили вопросы безопасности и территориальные разногласия, а также договорились о подготовке масштабного обмена пленными.