Песков: Встреча Путина, Трампа и Си не могла приблизить победу над неонацизмом
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Трёхсторонние переговоры России, США и Китая не могли приблизить победу над неонацизмом. Такое мнение пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал в комментарии ИС «Вести».
«Нет, эта встреча не могла приблизить нас к победе над неонацизмом, таких возможностей на этой встрече не было. Эти возможности может дать только сейчас продолжение специальной военной операции», — сказал представитель Кремля.
Так Песков ответил на вопрос об итогах встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в китайском Шэньчжэне. По его оценке, добиться обозначенной цели Россия может только посредством продолжения СВО.
Первая в истории трёхсторонняя встреча действующих руководителей России, США и Китая состоялась 19 ноября на полях саммита АТЭС. Лидеры обсудили международные вопросы, в том числе украинский конфликт.
Ранее Life.ru сообщал, что переговоры Путина, Трампа и Си Цзиньпина продолжались 1 час 29 минут. Встреча началась почти на два часа позже запланированного времени, а после вступительных выступлений лидеры продолжили разговор за закрытыми дверями.
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