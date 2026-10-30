Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил соболезнования родным и близким погибших при разминировании дорог для гуманитарной миссии в Алёшках Херсонской области. Представитель Кремля сообщил, что, несмотря на трагедию, операция продолжается, а гуманитарная колонна движется к месту назначения, узнал журналист кремлёвского пула Александр Юнашев.

Песков выразил соболезнования семьям погибших при разминировании в Алёшках. Видео © Life.ru

«Операция идёт, колонна движется. Мы, к сожалению, узнали о погибших при разминировании. Выражаем соболезнования родным и близким погибших», — сказал Песков.

Песков отметил, что российская сторона с сожалением узнала о гибели людей, участвовавших в подготовке безопасных маршрутов. При этом он обратил внимание на высокий уровень координации между представителями России и Украины, занимающимися организацией гуманитарной операции.