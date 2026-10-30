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Опубликовано 30 октября, 12:15

Песков выразил соболезнования семьям погибших при разминировании в Алёшках

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил соболезнования родным и близким погибших при разминировании дорог для гуманитарной миссии в Алёшках Херсонской области. Представитель Кремля сообщил, что, несмотря на трагедию, операция продолжается, а гуманитарная колонна движется к месту назначения, узнал журналист кремлёвского пула Александр Юнашев.

Песков выразил соболезнования семьям погибших при разминировании в Алёшках. Видео © Life.ru

«Операция идёт, колонна движется. Мы, к сожалению, узнали о погибших при разминировании. Выражаем соболезнования родным и близким погибших», — сказал Песков.

Песков отметил, что российская сторона с сожалением узнала о гибели людей, участвовавших в подготовке безопасных маршрутов. При этом он обратил внимание на высокий уровень координации между представителями России и Украины, занимающимися организацией гуманитарной операции.

Россияне и украинцы в одном автобусе: Гуманитарная колонна выдвинулась в Алёшки
Россияне и украинцы в одном автобусе: Гуманитарная колонна выдвинулась в Алёшки

По словам представителя Кремля, уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова активно взаимодействует со своим украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. Основная задача совместной работы — обеспечить доставку помощи нуждающимся жителям Алёшек. Ранее Лантратова сообщила, что во время разминирования дорог погибли два человека, в том числе сапёр.

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Александр Юнашев
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