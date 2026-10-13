Песков высказался о шансах своей дочери стать олимпийской чемпионкой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал спортивное будущее своей дочери Надежды, выступающей в танцах на льду, и поделился надеждами на её возможное олимпийское чемпионство.

Представитель Кремля подчеркнул, что путь к высшей спортивной ступени пьедестала требует колоссальных усилий и сопряжен с колоссальной конкуренцией.

«Конечно, нам бы всем хотелось на это надеяться. Но это очень сложно. Стремятся к этому тысячи, даже десятки тысяч, а становятся единицы», — заявил Песков в беседе с РИА «Новости».

Надежда Пескова выступает в танцевальном дуэте с фигуристом Андреем Челековым. Молодые спортсмены оттачивают мастерство под руководством заслуженного тренера Анжелики Крыловой. Ранее пара успешно представила свои программы, дебютировав на турнире на призы двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Ранее Life.ru сообщал, что Александр Плющенко получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Его отец Евгений Плющенко объяснял решение желанием дать сыну возможность выступать на международной арене. Сам Гном Гномыч признавался, что мечтает выиграть несколько Олимпиад, как его отец.