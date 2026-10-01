Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков иронично отреагировал на антироссийские заявления стран Балтии, назвав их «очень маленькими, но очень громкими». Отвечая на вопрос обозревателя газеты «Известия» Игоря Балдина, он подчеркнул несоответствие между масштабом прибалтийских государств и уровнем их внешнеполитической риторики.

Такая характеристика отражает позицию Москвы, которая рассматривает выпады Таллина, Риги и Вильнюса как медийный шум, не подкреплённый реальным экономическим или геополитическим весом.

Песков отдельно прокомментировал решение Эстонии запретить транзит российского зерна, заявив, что Таллин тем самым «внесёт вклад» в глобальную нехватку продовольствия. Он отметил, что в Африке такой шаг «высоко оценят», используя горькую иронию для подчёркивания абсурдности ограничений.

Напомним, ранее сообщалось, что Эстония добивается прекращения транзита российского зерна через порты Балтии. Такое заявление прозвучало от главы эстонского МИД Маргуса Цахкны. Кроме того, министр коснулся темы поддержки Киева.