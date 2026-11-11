Москва пока не получала от Норвегии предложения организовать новый телефонный разговор премьер-министра Йонаса Гара Стёре с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Поводом для вопроса стало недавнее интервью Стёре норвежскому телеканалу NRK. Глава правительства допустил, что он и президент Финляндии Александер Стубб могут вновь связаться с Путиным. Стёре также призвал европейских политиков признать неудачу попыток международной изоляции России. Он ответил на критику своего разговора с Путиным и подчеркнул, что европейским странам необходимо учитывать реальное положение дел при обсуждении урегулирования украинского конфликта.