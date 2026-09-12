Ошибки властей стран Европы измеряются цифрами в экономике, в том числе в ценах на топливо. Об этом Первому каналу заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается ошибок, которые вынуждают страны Европы искать альтернативу, здесь ситуация очевидная, она, собственно, измеряемая цифрами», — сказал представитель Кремля.

Ранее Дмитрий Песков напомнил, что президент Владимир Путин в понятной и конкретной форме довёл до европейцев позицию РФ по иностранным контингентам на Украине. Глава государства заявлял, что это будет означать включение ЕС в войну.