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Регион
Опубликовано 12 сентября, 09:39

Песков заявил, что ошибки властей ЕС выражаются цифрами в экономике

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Ошибки властей стран Европы измеряются цифрами в экономике, в том числе в ценах на топливо. Об этом Первому каналу заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается ошибок, которые вынуждают страны Европы искать альтернативу, здесь ситуация очевидная, она, собственно, измеряемая цифрами», — сказал представитель Кремля.

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Ранее Дмитрий Песков напомнил, что президент Владимир Путин в понятной и конкретной форме довёл до европейцев позицию РФ по иностранным контингентам на Украине. Глава государства заявлял, что это будет означать включение ЕС в войну.

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Матвей Константинов
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