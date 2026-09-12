«Надеемся на плоды»: Песков оценил миротворческие усилия США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высоко оценил миротворческие усилия США по урегулированию конфликта на Украине, несмотря на отсутствие полноценного сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.

«Пока сотрудничества с американцами нет, давайте исходить из этого. Есть миротворческие усилия американцев, за что мы им очень благодарны», — подчеркнул собеседник газеты «Известия».

По словам официального представителя Кремля, Россия благодарна США за усилия и рассчитывает, что они приведут к положительному исходу. Кроме того, обеим странам было бы выгодно возобновление торгово-экономического сотрудничества.

Однако конкретных механизмов взаимодействия пока нет. Вопрос о сроках восстановления контактов будет зависеть от развития ситуации вокруг урегулирования украинского конфликта, отметил Песков.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что конкретных договорённостей о новой личной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет. Однако, по его словам, со временем такой саммит состоится.