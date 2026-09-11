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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 11 сентября, 14:59

Песков: Первопричины СВО должны быть ликвидированы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что причины начала специальной военной операции известны и должны быть устранены. Так он ответил на вопрос журналистов «Известий» о позиции и условиях Москвы по урегулированию конфликта.

«Наши условия хорошо известны, хорошо известны первопричины специальной военной операции, и эти первопричины должны быть, собственно, ликвидированы», — сказал Песков.

Представитель Кремля не уточнил дополнительные детали, отметив, что российская сторона ранее неоднократно озвучивала свои условия для завершения конфликта. Он подчеркнул, что Москва по-прежнему сохраняет открытость к проведению переговоров с Украиной и рассчитывает на проведение трёхсторонней встречи с участием США в будущем.

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Ранее Белый дом опубликовал фотоотчёт о поездке спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию и на Украину. В подборку вошли кадры из самолёта, аэропорта Внуково, Кремля и Киева. Life.ru рассказывал, что Уиткофф и Кушнер провели с Путиным в Кремле больше трёх часов. После встречи Bloomberg со ссылкой на источники сообщил об ужесточении требований России по Украине.

Главные решения лидеров, дипломатия и международные переговоры — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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