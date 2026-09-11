Песков: Первопричины СВО должны быть ликвидированы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что причины начала специальной военной операции известны и должны быть устранены. Так он ответил на вопрос журналистов «Известий» о позиции и условиях Москвы по урегулированию конфликта.

«Наши условия хорошо известны, хорошо известны первопричины специальной военной операции, и эти первопричины должны быть, собственно, ликвидированы», — сказал Песков.

Представитель Кремля не уточнил дополнительные детали, отметив, что российская сторона ранее неоднократно озвучивала свои условия для завершения конфликта. Он подчеркнул, что Москва по-прежнему сохраняет открытость к проведению переговоров с Украиной и рассчитывает на проведение трёхсторонней встречи с участием США в будущем.