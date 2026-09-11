По-русски кормят и не клянчат: Физиогномист сравнил эмоции Уиткоффа и Кушнера в Москве и Киеве

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер по-разному чувствовали себя в Москве и Киеве во время переговоров. Физиогномист Олег Воеводин по просьбе Life.ru проанализировал кадры из двух столиц и объяснил, почему в России переговорщики улыбаются, а на Украине слишком сосредоточены.

Белый дом показал закулисье поездки Уиткоффа и Кушнера в Киев. Фото © Whitehouse. gov

Белый дом показал закулисье поездки Уиткоффа и Кушнера в Киев. Фото © Whitehouse. gov

На фотографии Зеленского с Уиткоффом хочу обратить внимание: наклон головы Зеленского в сторону его правой руки, подбородок посередине — это показывает, что он мозгами в прошлом за что-то цепляется, пытается навязать общение о старом Олег Воеводин физиогномист

Если говорить про Уиткоффа, то здесь мы видим, что он мозгами как бы впереди, продолжил эксперт. По наклону головы в сторону левой руки, подбородка в сторону правой можно понять, что он не спешит, он как бы что-то обдумывает. Но обратим внимание: веки у него внешне закрыты с левой стороны — это показывает, что он не доверяет и не будет доверять, пока не проверит. Поэтому здесь мы видим, что Уиткофф просит у него, так скажем, факт или ещё что-нибудь, рассудил специалист. А Зеленский пытается, как уж на сковородке, сделать так, чтобы склонить его в свою сторону.

На фотографии с Кушнером мы видим: во-первых, у него самого проблемы — внутренние, внешние. Он сам не знает, что делать, и стоит на распутье. На данный момент он тоже никому не верит вообще, никому, допустил Воеводин. И вот здесь мы видим, что Зеленский пытается его раскрыть, как шкатулку, и убедить его в чём-то. Но американский представитель не верит никому и ничему.

Кушнер закрыт, ещё раз повторюсь, в себе. Он никому не верит, никому не доверяет. И здесь мы видим, что какой-то разговор у них есть, я правильно понимаю, может быть, в котором он вникает в суть разговора, так скажу. Уиткофф на фото в Киеве очень отдалённый человек. То есть «ко мне не подходи, я не с ними разговариваю» и так далее. Второй момент: здесь мы видим, что он не хочет видеть людей, не хочет слушать людей именно вот здесь, на данный момент. Ему не до этих разговоров. У него какая-то другая цель, которую он преследует Олег Воеводин физиогномист

Переговорщики в Москве. Их встречает Дмитриев. Фото © Х/ kadmitriev

Спрецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев очень даже радушно встречает делегацию из США и улыбается, отметил Воеводин. И у него лицо у самого такое, что хочется улыбаться, когда его увидишь. Поэтому мы видим, что американская делегация тоже улыбается, потому что их так никто не встречал — с такой улыбкой, с такой открытостью, радушностью.

«Даже у Кушнера — у него даже веки приоткрылись, то есть душа немножко приоткрылась на этой фотографии. То есть здесь мы видим, что они друг друга поняли и рады друг друга видеть. Они рады приехать в Москву, их здесь тепло встречают, по-русски, вкусно кормят, ничего не выпрашивают – они счастливы», — резюмировал собеседник Life.ru.

Напомним, Белый дом опубликовал фотоотчёт о поездке спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию и на Украину. В подборку вошли кадры из самолёта, аэропорта Внуково, Кремля и Киева. Однако сразу бросается в глаза, что в России переговорщики явно чувствовали себя комфортнее — на лицах улыбки и вокруг деловая атмосфера. А вот на Украине американцы казались чрезмерно озабоченными и погрустневшими.