Назначение нового российского посла в США не вошло в повестку переговоров президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Китае. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в комментарии «Ведомостям».

«Нет, такие детали не обсуждались. [Был] более концептуальный разговор», — пояснил представитель Кремля.

Александр Дарчиев, который возглавлял российское посольство в Вашингтоне с марта 2025 года, умер 11 ноября в Москве. Причиной стало хроническое заболевание. Дипломату было 66 лет.

Ранее Life.ru сообщал, что церемония прощания с Дарчиевым прошла в Москве 14 ноября. Почтить его память пришли родные, коллеги и представители российского руководства. Среди них — помощник президента Юрий Ушаков, заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Александр Панкин.