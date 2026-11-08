Президент России Владимир Путин самостоятельно вносит изменения в своё рабочее расписание, из-за чего сотрудникам Кремля приходится оперативно перестраивать планы. Об особенностях организации графика главы государства рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

«Президент сам его [график] корректирует, вносит какие-то дополнения, что-то меняет», — объяснил представитель Кремля.

По словам Пескова, изменения в президентском расписании требуют быстрой реакции со стороны сотрудников, отвечающих за организацию мероприятий. Рабочий график главы государства может корректироваться непосредственно по его инициативе.

Плотность президентского расписания ранее раскрывал и помощник главы государства Юрий Ушаков. Как сообщал Life.ru, в Кремле стараются включать в каждый рабочий день Путина как можно больше мероприятий. По словам Ушакова, при составлении графика учитывают возможность проведения нескольких встреч и переговоров в течение одного дня.