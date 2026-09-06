Ушаков: В график Путина всегда стараются вписать как можно больше мероприятий

В график президента Владимира Путина всегда стараются вписать как можно больше мероприятий. Об этом заявил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков. Так он ответил на вопрос автора ИС «Вести» Павла Зарубина о двусторонних контактах главы государства.

«Естественно, мы стараемся составлять определённый график, чтобы попытаться в тот или другой день вписать как можно больше мероприятий», — сказал Ушаков.

При этом чёткий поминутный график выстроить никогда не удавалось — продолжительность мероприятий зависит от того, сколько лидеры будут беседовать и на какие темы.

Ранее Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут провести трёхстороннюю встречу на полях саммита АТЭС. Это возможно, если организаторы смогут подготовить такой формат.