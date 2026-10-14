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Регион
Опубликовано 14 октября, 14:34

Песков заявил, что Россия пока не планирует трёхсторонних переговоров по Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия пока не рассчитывает на возобновление трёхсторонних переговоров с США и Украиной и не участвовала в консультациях по предполагаемому американскому мирному соглашению. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля опроверг участие Москвы в обсуждении пакетного документа, который, согласно появившейся информации, мог быть подготовлен Вашингтоном. На прямой вопрос журналистов о присутствии российской стороны на таких консультациях он ответил отрицательно.

Говоря о перспективах нового раунда переговоров, Песков дал понять, что конкретных планов на этот счёт сейчас нет. Он напомнил о позиции Владимира Путина, связавшего дальнейший дипломатический процесс с действиями Киева во время российских выборов.

По словам пресс-секретаря, после попыток Украины сорвать голосование Москва намерена самостоятельно определить подходящий момент для возвращения к трёхстороннему формату.

«Сделаем это строго в соответствии с нашими национальными интересами», — заключил Песков.

При этом представитель Кремля не назвал возможных сроков возобновления контактов.

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Ранее Life.ru сообщал, что Кремль отверг предложение Зеленского о 60-дневном перемирии ради проведения выборов на Украине. Песков пояснил, что Москва заинтересована в долгосрочном урегулировании конфликта, а не во временном прекращении огня.

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Вероника Бакумченко
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