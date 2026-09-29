Россия продолжит специальную военную операцию до полного обеспечения своих национальных интересов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока мы не видим здравых голосов, что делает необходимым наше последовательное проведение СВО, чтобы полностью, на сто процентов обеспечить наши национальные интересы», — сказал представитель Кремля.

Ранее Life.ru сообщал, что Дмитрий Песков заявил о необходимости обеспечить безопасность России так, чтобы никто не мог строить планы «сокрушительных ударов» по стране. По словам представителя Кремля, защита безопасности государства напрямую относится к национальным интересам России.