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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 29 сентября, 09:32

Песков заявил, что Россия продолжит СВО для защиты национальных интересов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия продолжит специальную военную операцию до полного обеспечения своих национальных интересов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока мы не видим здравых голосов, что делает необходимым наше последовательное проведение СВО, чтобы полностью, на сто процентов обеспечить наши национальные интересы», — сказал представитель Кремля.

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Ранее Life.ru сообщал, что Дмитрий Песков заявил о необходимости обеспечить безопасность России так, чтобы никто не мог строить планы «сокрушительных ударов» по стране. По словам представителя Кремля, защита безопасности государства напрямую относится к национальным интересам России.

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Александра Мышляева
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