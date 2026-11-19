Россия также заинтересована в завершении украинского конфликта и разделяет общее стремление к прекращению боевых действий. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил иностранным журналистам в китайском Шэньчжэне, ответив на их вопрос по-английски.

«Все хотят, чтобы война закончилась, и Россия тоже этого хочет», — сказал представитель Кремля.

Заявление прозвучало на полях саммита АТЭС, где 19 ноября состоялись переговоры президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. При этом Песков уточнил, что украинская тема не была центральной на трёхсторонней встрече.

Между тем президент США Дональд Трамп также заявил о желании Вашингтона и Пекина содействовать прекращению конфликта на Украине. Во время встречи с Си Цзиньпином 19 ноября американский лидер подчеркнул, что обе страны заинтересованы в завершении боевых действий, и выразил уверенность, что китайский председатель разделяет его позицию.