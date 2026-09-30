Песков заявил, что вопрос передачи российских С-400 из Турции есть в повестке

Россия обсуждает возможность перемещения зенитных ракетных систем С-400 из Турции в одну из дружественных стран. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Тема есть на повестке дня, ведется соответствующая работа и осуществляются соответствующие контакты», — заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе поставленных Анкаре комплексов.

Турция заключила контракт на приобретение С-400 в 2017 году, а первые поставки начались в 2019-м. Сделка вызвала разногласия с Вашингтоном, который исключил Анкару из программы разработки и производства американских истребителей F-35 и ввёл санкции. Вопрос о дальнейшей судьбе комплексов вновь обсуждается на фоне переговоров Турции и США о возможном возвращении республики в программу истребителя пятого поколения F-35.

Ранее Life.ru сообщал, что турецкие военные довольны приобретёнными у России комплексами С-400. Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев рассказал журналисту кремлёвского пула Александру Юнашеву, что турецкие военные высоко оценивают российские зенитные ракетные системы С-400.