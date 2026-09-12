Песков заявил, что Запад почти вернулся к холодной войне с Россией

Отношения России с западными странами практически сошли на нет. Ситуация приблизилась к состоянию холодной войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RT.

«У России сейчас нет отношений с европейскими странами. С Соединёнными Штатами минимальные отношения. И это произошло не потому, что Россия так хотела. Это произошло, потому что так хотели они. И они свели наши отношения практически к нулю», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля считает, что такой курс оказался невыгодным и для самой Европы. Он связал его с ростом нестабильности и числа конфликтов. Песков добавил, что вместо мирного обсуждения противоречий стороны всё глубже погружаются в конфронтацию. Нынешнюю ситуацию он сравнил с возвращением к реалиям холодной войны.

Ранее Песков заявил об отсутствии конкретных механизмов экономического сотрудничества России и США. При этом в Кремле отмечали, что интерес к восстановлению торгово-экономических связей у сторон сохраняется. Песков также говорил, что полноценного сотрудничества между Москвой и Вашингтоном пока нет, хотя США продолжают миротворческие усилия по украинскому урегулированию.