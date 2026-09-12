Песков заявил об отсутствии механизмов для экономического сотрудничества с США

В России и США есть понимание возможной выгоды от восстановления торгово-экономических связей, однако конкретных механизмов сотрудничества пока не создано. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, возобновление экономического взаимодействия могло бы быть выгодно обеим сторонам.

«Есть также понимание, что возобновление торгово-экономического сотрудничества с американцами даст много выгоды, как для нас, для России, так и для самих американцев», — сказал представитель Кремля «Известиям».

При этом Песков отметил, что на уровне компаний сохраняется интерес к возможному сотрудничеству, но практических проектов пока нет.

«По крайней мере, на уровне компаний мы видим большую заинтересованность, но в прикладном плане пока никаких механизмов сотрудничества, пока никаких реализованных совместных проектов нет», — пояснил он.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Кремле не считают дедолларизацию самостоятельной целью России. Дмитрий Песков пояснял, что Москва готова использовать разные способы расчётов, однако ограничения вынуждают её активнее переходить на национальные валюты.