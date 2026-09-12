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Регион
Опубликовано 12 сентября, 08:50

Песков заявил об отсутствии механизмов для экономического сотрудничества с США

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

В России и США есть понимание возможной выгоды от восстановления торгово-экономических связей, однако конкретных механизмов сотрудничества пока не создано. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, возобновление экономического взаимодействия могло бы быть выгодно обеим сторонам.

«Есть также понимание, что возобновление торгово-экономического сотрудничества с американцами даст много выгоды, как для нас, для России, так и для самих американцев», — сказал представитель Кремля «Известиям».

При этом Песков отметил, что на уровне компаний сохраняется интерес к возможному сотрудничеству, но практических проектов пока нет.

«По крайней мере, на уровне компаний мы видим большую заинтересованность, но в прикладном плане пока никаких механизмов сотрудничества, пока никаких реализованных совместных проектов нет», — пояснил он.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Кремле не считают дедолларизацию самостоятельной целью России. Дмитрий Песков пояснял, что Москва готова использовать разные способы расчётов, однако ограничения вынуждают её активнее переходить на национальные валюты.

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Андрей Бражников
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