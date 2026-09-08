Песков заявил о готовности России продолжать поставки оружия Индии

Россия готова продолжать поставки вооружений Индии и развивать военно-техническое сотрудничество с Нью-Дели. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ перед саммитом БРИКС.

«Мы располагаем отличной военной техникой — некоторые её образцы являются лучшими в мире. И мы готовы делиться ею с нашими индийскими партнёрами», — отметил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва удовлетворена взаимодействием с Индией в оборонной сфере. По его словам, отношения двух стран в этой области имеют многолетнюю историю и опираются на накопленный опыт.

Военно-техническое сотрудничество России и Индии включает не только поставки готового вооружения, но и совместные проекты. Одним из наиболее известных примеров является создание сверхзвуковой ракеты BrahMos.

Индия остаётся одним из крупнейших покупателей российской военной техники. Ранее страны заключили контракт на поставку комплексов ПВО С-400, а Москва сообщала о переговорах по возможному расширению поставок. Сотрудничество в оборонной сфере стало одной из ключевых тем многолетнего партнёрства Москвы и Нью-Дели. Помимо закупок вооружений, стороны развивают совместное производство и передачу технологий.

Индия остаётся одним из ключевых партнёров России на международной арене. Ранее Песков назвал Нью-Дели стратегическим партнёром Москвы. Представитель Кремля отметил развитие сотрудничества двух стран, рост расчётов в национальных валютах и подготовку к визиту президента Владимира Путина в Индию на саммит БРИКС.