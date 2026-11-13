Новый раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта должен состояться в ближайшее время. Москва рассчитывает на быстрое продолжение диалога, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, сроки следующей встречи обсуждались с американскими переговорщиками. Российская сторона надеется, что очередной раунд удастся организовать в обозримой перспективе.

«Исходим из того, что он состоится быстро», — сказал представитель Кремля.

При этом менять состав российской делегации пока не планируется. Песков подчеркнул, что переговорная группа остаётся стабильной. Если возникнет необходимость привлечь дополнительных участников, соответствующее решение примет президент Владимир Путин.

Что касается места проведения следующего раунда, в Кремле положительно оценили условия, предоставленные Объединёнными Арабскими Эмиратами. По словам Пескова, в Абу-Даби была создана комфортная обстановка для работы делегаций.

Предыдущий раунд трёхсторонних переговоров России, США и Украины состоялся 10–11 ноября в Абу-Даби. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. По итогам встречи стороны договорились продолжить диалог, хотя по ряду вопросов разногласия сохранились.