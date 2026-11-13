Россия никогда не отказывалась от переговоров с европейскими странами, однако именно они в своё время прекратили контакты с Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможном подключении Европы к мирным переговорам после встречи в Кремле.

«Мы никогда не отказывались от контактов с европейцами. Сами европейцы отказались», — сказал представитель Кремля.

Песков напомнил, что российский лидер Владимир Путин неоднократно подтверждал готовность к диалогу с зарубежными партнёрами. По его словам, президент остаётся открытым к любым контактам, в том числе с европейскими политиками.

Поводом для комментария стали сообщения о возможном расширении переговорного формата по украинскому урегулированию. После состоявшихся в Москве консультаций с американскими представителями обсуждается перспектива участия европейских стран в следующих встречах.