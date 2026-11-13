«Европейцы сами отказались»: Песков напомнил о готовности Путина к диалогу
Песков: Россия никогда не отказывалась от переговоров с Европой
Обложка © Life.ru
Россия никогда не отказывалась от переговоров с европейскими странами, однако именно они в своё время прекратили контакты с Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможном подключении Европы к мирным переговорам после встречи в Кремле.
«Мы никогда не отказывались от контактов с европейцами. Сами европейцы отказались», — сказал представитель Кремля.
Песков напомнил, что российский лидер Владимир Путин неоднократно подтверждал готовность к диалогу с зарубежными партнёрами. По его словам, президент остаётся открытым к любым контактам, в том числе с европейскими политиками.
Поводом для комментария стали сообщения о возможном расширении переговорного формата по украинскому урегулированию. После состоявшихся в Москве консультаций с американскими представителями обсуждается перспектива участия европейских стран в следующих встречах.
Ранее Life.ru подробно рассказывал об итогах двухдневных переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. По результатам консультаций 10–11 ноября стороны достигли предварительного взаимопонимания по обмену военнопленными, однако территориальные разногласия урегулировать не удалось. Уже 12 ноября Владимир Путин встретился в Москве со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Американские посредники привезли предложения, подготовленные после консультаций с Киевом и европейскими партнёрами. Затем Уиткофф и Кушнер отправились в Дублин, где европейские лидеры ожидали услышать позицию Москвы по новой системе безопасности.
Больше новостей о международных переговорах, дипломатии и отношениях России с другими странами — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.