Песков заявил о важности признания реалий Киевом для мира с Украиной

Москва считает важным, чтобы украинское руководство признало сложившиеся на земле реалии и проявило готовность к мирному урегулированию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нам важно, чтобы со стороны киевского режима кто-то проявил политическую волю признания реалий на земле и к выходу на мирное урегулирование», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, имеет ли значение конкретная фигура переговорщика или главным условием остаётся принятие российских требований.

Ранее Песков отмечал, что Россия сохраняет готовность к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Его также спросили, станет ли проведение выборов на Украине условием для возобновления переговоров со стороны Москвы. Песков ответил, что президент РФ Владимир Путин пока не делал подобных заявлений.