Значение российской ядерной триады невозможно переоценить в нынешних геополитических условиях. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что обстановка в мире ежедневно подтверждает её важность.

«Очень важная составляющая нашей ядерной триады. Важность ядерной триады в нынешних геополитических условиях каждый день себя подтверждает, её невозможно переоценить», — сказал представитель Кремля.

Ранее Life.ru сообщал, что Песков призвал США срочно вернуться к обсуждению контроля над вооружениями. Представитель Кремля подчеркнул необходимость диалога Москвы и Вашингтона по вопросам стратегической безопасности, поскольку именно эти две страны обладают крупнейшими ядерными арсеналами. Повышенная актуальность переговоров связана в том числе с прекращением действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) 5 февраля 2026 года.