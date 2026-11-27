Строительство инфраструктуры для сил ядерного сдерживания стало одним из ключевых направлений масштабной программы военного строительства в России. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Павел Фрадков.

По его словам, первоочередной задачей ведомства является создание инфраструктуры для поступающих на вооружение современных комплексов. Работы ведутся в интересах Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), Военно-морского флота (ВМФ) и Воздушно-космических сил (ВКС).

Программа предусматривает развитие военной инфраструктуры, модернизацию существующих объектов и создание новых. Она утверждена министром обороны Андреем Белоусовым и находится на его личном и постоянном контроле.

Параллельно Минобороны занимается развитием военно-социальной инфраструктуры, включая медицинские учреждения и жильё для военнослужащих и членов их семей.

Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов назвал стратегические ядерные силы одним из основных приоритетов государственной программы вооружений. В числе других направлений министр выделил космические средства, противовоздушную оборону и технологии искусственного интеллекта.