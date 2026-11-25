В Британии забили тревогу после предупреждения заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева об условиях применения Москвой ядерного оружия. Британский таблоид Daily Express охарактеризовал заявление российского политика как пугающую угрозу.

Издание обратило внимание на адресованное Киеву и его западным союзникам предостережение Медведева. Зампред Совбеза подчеркнул, что для обеспечения национальной безопасности российское руководство вправе, а при определённых обстоятельствах и обязано задействовать все доступные средства.

Свою позицию политик изложил в статье для «Московского журнала международного права». В частности, Медведев допустил возможность упреждающего ядерного удара в случае передачи западными странами атомного оружия Украине.

При этом зампред Совбеза объяснил, что до настоящего времени прямой необходимости в применении ядерного оружия в ходе украинского конфликта не возникало. Однако, по его словам, отсутствие такого решения не означает, что соответствующий сценарий исключён в будущем.

Напомним, 18 ноября российская сторона предупредила Литву и Польшу о последствиях возможного размещения ядерного оружия на их территории. Москва заявила, что подобные шаги приведут к обострению обстановки в регионе и потребуют ответных мер со стороны российских сил стратегического сдерживания. В Литве повторное голосование по изменению конституционных ограничений на размещение оружия массового поражения намечено на январь 2027 года. Польша тем временем добивается расширения участия в программе ядерного сдерживания НАТО.