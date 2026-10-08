Заявления главаря киевского руководства Владимира Зеленского свидетельствуют о нежелании украинской стороны переходить к мирному урегулированию. Такую оценку дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания экс-комика.

Представитель Кремля напомнил о ранее звучавших словах Зеленского о 40-дневной операции против России. По словам Пескова, последствия такой линии теперь отражаются на самой Украине, её городах, промышленности и экономике.

«Подобные заявления, об этом говорил президент (России Владимир. — Прим. Life.ru) Путин, они абсолютно свидетельствуют о неготовности и нежелании Украины выходить на какие-то мирные траектории. Это лишнее подтверждение тому», — сказал Песков ИС «Вести».

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Москва расценивает подобную риторику как ещё одно свидетельство отсутствия готовности Киева двигаться по пути переговорного урегулирования.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио допустил прекращение американского посредничества по Украине, если Вашингтон не увидит возможности добиться прогресса. При этом США пока намерены продолжать дипломатические усилия и искать варианты урегулирования. Рубио заявил, что не считает военный путь способом завершить конфликт и выступает за достижение договорённостей за столом переговоров. Он также подчеркнул, что Вашингтон не намерен продолжать участие в переговорных процессах, которые не дают результата.