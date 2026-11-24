«Петелинка» продолжила выпускать куриные крылышки с рекламой розыгрыша призов уже после закрытия регистрации участников. На необычную ситуацию обратил внимание подписчик Telegram-канала SHOT ПРОВЕРКА.

«Петелинка» выпустила крылышки с рекламой завершившейся акции. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Покупатель обнаружил на упаковке обещание разыграть 25 тысяч призов и вручить гарантированный подарок каждому участнику. Однако воспользоваться предложением уже невозможно: последний день приёма чеков пришёлся на 16 ноября. При этом, судя по дате изготовления, новую партию крылышек упаковали 17 ноября, когда регистрация в акции уже завершилась.

Сама этикетка не позволяет понять, до какого числа действовало предложение. Информацию о сроках организаторы разместили на сайте, поэтому покупатель может узнать о завершении регистрации только после дополнительной проверки. Указанная на упаковке реклама при этом продолжает обещать возможность получить подарок.

Мужчина пояснил, что при выборе продукта не рассчитывал на выигрыш и приобрёл крылышки для обычного употребления. Тем не менее он опасается, что другие покупатели могут принять рекламное предложение за действующее и приобрести товар в надежде на приз, получить который уже не смогут.

Согласно условиям акции на сайте организатора, регистрация покупок действительно завершилась 16 ноября 2026 года. При этом общий срок проведения акции продолжается до конца декабря, поскольку включает последующие этапы определения победителей и выдачи наград.

Ранее Life.ru сообщал о результатах проверки куриного филе «Петелинка». В образце продукции, приобретённой в Екатеринбурге, специалисты обнаружили сальмонеллу и листерии. Подобные нарушения выявлялись у производителя и прежде. Так, в мае 2025 года проверка фарша и куриного филе той же марки также показала наличие сальмонеллы. Тогда образцы отбирали в магазинах «Пятёрочка» в Зеленограде.