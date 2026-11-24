В Пермском крае четыре предпринимателя продали почти 40 тонн мяса, молочной и рыбной продукции, безопасность которой не была подтверждена в установленном порядке. Нарушения выявило региональное управление Россельхознадзора во время мониторинга федеральной ветеринарной информационной системы «ВетИС».

Как сообщает РБК Пермь, с января по ноябрь 2026 года предприниматели не погасили 15,39 тысячи электронных ветеринарных сопроводительных документов на 39,85 тонны продукции животного происхождения.

Товары реализовывались через магазины в Пермском, Кунгурском, Юрлинском и Чердынском муниципальных округах.

По данным Россельхознадзора, предприниматели допускали продукцию к продаже, не удостоверившись в установленном порядке, что она поступила с необходимыми документами, подтверждающими её происхождение, качество и безопасность.

В ведомстве пояснили, что отсутствие подтверждения получения товаров в системе «Меркурий» нарушает принцип прослеживаемости продукции. Это не позволяет достоверно установить её движение и подтвердить ветеринарно-санитарную безопасность, а также благополучие территории происхождения по заболеваниям животных.

При этом сам факт нарушения документооборота ещё не означает, что мясо, молоко или рыба были испорчены либо заражены опасными микроорганизмами. Но специалисты установили, что предприниматели нарушили требования законодательства о ветеринарии, безопасности пищевых продуктов и оформлении ветеринарных сопроводительных документов.

По итогам проверки 19 ноября всем четырём индивидуальным предпринимателям объявили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Система «Меркурий» предназначена для электронного ветеринарного документооборота и отслеживания продукции животного происхождения на различных этапах её движения — от производителя до торговой точки.

Ранее Life.ru сообщал, что «ВкусВилл» снял с продажи более тонны рыбных консервов после выявления нарушений в документах о происхождении сырья. Тогда Россельхознадзор аннулировал ветеринарные сертификаты на несколько видов продукции.