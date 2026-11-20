Более тонны рыбных консервов с неподтверждённым происхождением сырья попали в магазины «ВкусВилл». Россельхознадзор аннулировал ветеринарные документы на продукцию, после чего торговой сети пришлось убрать её с полок. Об этом сообщает Mash.

Под ограничения попали икра минтая и рыбные паштеты из тунца, кеты и горбуши производства ООО «ПК Прибой». Ведомство аннулировало семь производственных ветеринарных сертификатов из-за недостоверных сведений о сырье и отсутствия необходимых проверок.

Консервы поставляли в магазины с марта 2025 года по май 2026-го. За это время объём отгрузок превысил тонну. Россельхознадзор объявил «ВкусВиллу» предостережение и потребовал исключить продукцию с неподтверждённым происхождением из оборота.

Все затронутые партии уже сняты с продажи. В компании подчеркнули, что претензии связаны с нарушениями прослеживаемости сырья, а не с выявленными дефектами качества готовых консервов. Теперь «ВкусВилл» намерен провести внеплановый аудит поставщика.

Ранее Life.ru рассказывал о кишечной палочке в шаурме «ВкусВилла», после употребления которой москвич попал в больницу с бактериальным гастроэнтеритом. Позднее микробиологические нарушения обнаружили в пасте карбонара из магазина сети. По опубликованным результатам исследования, количество микроорганизмов в образце превышало допустимый показатель в 21 раз.

Также Life.ru сообщал о москвичке, которая попала в больницу с сальмонеллёзом после употребления салата и онигири из «ВкусВилла». Девушка потребовала компенсировать потерянный заработок, однако, по её словам, магазин предложил ей бонусные баллы и продукты. Причинно-следственная связь между заболеванием и конкретным заказом публично не установлена.