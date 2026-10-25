Пить молоко можно спокойно: Биолог вдребезги разбил мифы о передаче вируса Шамонда

Вирус Шамонда не передаётся через мясо, молоко и питьевую воду, а случаев заражения от человека к человеку пока не выявлено. Об этом РИА «Новости» рассказал доктор биологических наук, заведующий кафедрой общей биологии и генетики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Владимир Оберемок.

«От человека к человеку вирус не передаётся, также как и через продукты питания — молоко, мясо или воду», — пояснил специалист.

Основными переносчиками инфекции являются мелкие кровососущие насекомые — мокрецы. Вирус поражает преимущественно крупный рогатый скот, а его распространение связано с укусами этих насекомых.

Ранее Life.ru рассказывал о расследовании ВОЗ первого случая заражения человека вирусом Шамонда во Франции. Пациент с тяжёлым иммунодефицитом умер в начале октября. Специалисты изучают возможные пути передачи инфекции и устанавливают, какую роль вирус мог сыграть в развитии осложнений.