Пить молоко можно спокойно: Биолог вдребезги разбил мифы о передаче вируса Шамонда
Вирусолог Оберемок исключил передачу вируса Шамонда через мясо и молоко
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Вирус Шамонда не передаётся через мясо, молоко и питьевую воду, а случаев заражения от человека к человеку пока не выявлено. Об этом РИА «Новости» рассказал доктор биологических наук, заведующий кафедрой общей биологии и генетики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Владимир Оберемок.
«От человека к человеку вирус не передаётся, также как и через продукты питания — молоко, мясо или воду», — пояснил специалист.
Основными переносчиками инфекции являются мелкие кровососущие насекомые — мокрецы. Вирус поражает преимущественно крупный рогатый скот, а его распространение связано с укусами этих насекомых.
Ранее Life.ru рассказывал о расследовании ВОЗ первого случая заражения человека вирусом Шамонда во Франции. Пациент с тяжёлым иммунодефицитом умер в начале октября. Специалисты изучают возможные пути передачи инфекции и устанавливают, какую роль вирус мог сыграть в развитии осложнений.
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