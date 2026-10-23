ВОЗ расследует смерть первого человека в истории от вируса Шамонда

Всемирная организация здравоохранения подключилась к расследованию первого зарегистрированного случая заражения человека вирусом Шамонда во Франции. Пациент скончался в больнице, а специалисты теперь выясняют происхождение инфекции и возможные способы её распространения. Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в соцсети X.

По словам руководителя организации, французские медики продолжают собирать информацию об обстоятельствах заболевания.

«Для более глубокого понимания механизмов передачи инфекции необходимы дополнительные исследования», — подчеркнул он.

Известно, что пациент проходил лечение в Лионе из-за тяжёлого заболевания и имел серьёзно ослабленный иммунитет. Мужчина умер в начале октября. Учёные устанавливают, какую роль в развитии осложнений сыграл ранее не встречавшийся у людей возбудитель.

Вирус Шамонда обычно поражает крупный рогатый скот, овец, коз и лошадей. Среди животных инфекцию распространяют кровососущие мокрецы рода Culicoides. Предполагается, что первый заболевший человек также заразился после укуса насекомого на востоке Франции, где возбудитель циркулировал среди скота.

Впервые вирус обнаружили в Нигерии ещё в 1960-х годах. Летом 2026-го его выявили у сельскохозяйственных животных в Европе. Французские власти пока не считают инфекцию угрозой для населения, однако наблюдение и исследования продолжаются.