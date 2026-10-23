ВОЗ расследует смерть первого человека в истории от вируса Шамонда
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Всемирная организация здравоохранения подключилась к расследованию первого зарегистрированного случая заражения человека вирусом Шамонда во Франции. Пациент скончался в больнице, а специалисты теперь выясняют происхождение инфекции и возможные способы её распространения. Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в соцсети X.
По словам руководителя организации, французские медики продолжают собирать информацию об обстоятельствах заболевания.
«Для более глубокого понимания механизмов передачи инфекции необходимы дополнительные исследования», — подчеркнул он.
Известно, что пациент проходил лечение в Лионе из-за тяжёлого заболевания и имел серьёзно ослабленный иммунитет. Мужчина умер в начале октября. Учёные устанавливают, какую роль в развитии осложнений сыграл ранее не встречавшийся у людей возбудитель.
Вирус Шамонда обычно поражает крупный рогатый скот, овец, коз и лошадей. Среди животных инфекцию распространяют кровососущие мокрецы рода Culicoides. Предполагается, что первый заболевший человек также заразился после укуса насекомого на востоке Франции, где возбудитель циркулировал среди скота.
Впервые вирус обнаружили в Нигерии ещё в 1960-х годах. Летом 2026-го его выявили у сельскохозяйственных животных в Европе. Французские власти пока не считают инфекцию угрозой для населения, однако наблюдение и исследования продолжаются.
Ранее Life.ru рассказывал, почему первый случай заражения вирусом Шамонда не означает начала эпидемии. Специалисты связывают тяжёлое течение заболевания с выраженным иммунодефицитом пациента и рекомендуют людям, работающим со скотом, защищаться от укусов кровососущих насекомых.